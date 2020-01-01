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Asya’da filmaşin fiyatları Çin’deki artış nedeniyle daha hızlı yükseldi

Çin’den dış piyasalara verilen filmaşin fiyatları, yerel filmaşin fiyatlarının hafifçe aşağı yönlü revize edilmiş olmasına rağmen yükseldi.

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