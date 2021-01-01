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Asya ithal inşaat demiri piyasasında fiyat-karşı teklif arasındaki fark hala yüksek

Güneydoğu Asya'da ithal inşaat demiri için tedarikçilerin bazı indirimler yapma ihtimali olmasına rağmen, geçtiğimiz bir ...

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