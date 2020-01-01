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AQS tekrar kütük ithalat ihalesi açtı

AQS hammadde tedarikinde yaşadığı gecikmelerin etkisiyle tekrar stok alım yapma ihtiyacı duyduğu için yeni bir kütük ithalat ihalesi açtı.

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