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Algerian Qatari Steel tekrar kütük alımı için piyasada

Cezayir’in en büyük çelik üreticilerinden Algerian Qatari Steel (AQS), geçtiğimiz Cuma günü bir ihalede yeni kütük alım fiyatlarını açıkladı.

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