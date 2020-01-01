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ABD’nin inşaat demiri ithalatındaki artış fiyatları pek etkilemedi

ABD’nin inşaat demiri ithalatı son birkaç ay içinde artmış olsa da pozisyon kargosu alımlarının gelecekteki teklifler üzerindeki etkisi hafif oldu.

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