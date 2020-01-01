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ABD’li inşaat demiri üreticileri fiyatlarını yükseltti

Nucor, Commercial Metals Company (CMC), Steel Dynamics Inc. (SDI) ve Gerdau, inşaat demiri fiyatlarını 72$/mt artırdıklarını açıkladı.

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