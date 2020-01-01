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ABD’li inşaat demiri üreticileri fiyatlarını bir kez daha artırdı

Nucor, Steel Dynamics, Inc. ve CMC, tüm yeni siparişlerle birlikte geçerli olmak üzere inşaat demiri fiyatlarını 44$/mt artırdığını duyurdu.

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