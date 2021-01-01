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ABD’li inşaat demiri üreticileri CMC’nin fiyat artışını takip etti

Geçtiğimiz Cuma günü, ABD’li Nucor, Steel Dynamics ve Gerdau inşaat demiri fiyatlarını tüm siparişlerde geçerli olmak ...

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