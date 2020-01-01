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ABD’li çelik üreticileri inşaat demiri fiyatlarını yükseltti

Nucor, 23 Kasım tarihinden itibaren tüm siparişlerinde geçerli olmak üzere inşaat demiri bağlantı fiyatlarını 33$/mt yükselttiğini açıkladı.

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