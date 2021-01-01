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ABD’de yüksek filmaşin fiyatları talep görmedi

ABD’de yerel filmaşin piyasasında spot fiyatlar üreticilerin iki hafta önceki 33$/mt artış açıklamasının ardından hafifçe yükselmişti.

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