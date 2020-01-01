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ABD’de yerel ve ithal inşaat demiri fiyatları yılı yüksek seviyelerden kapatıyor

ABD yerel inşaat demiri piyasasında bir ay içerisinde yapılan üçüncü fiyat artışı halihazırda kabul gördü.

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