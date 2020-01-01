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ABD’de yerel inşaat demiri fiyatları spot piyasa aralığı içerisinde yükseldi

ABD yerel inşaat demiri piyasası geçtiğimiz haftaki 72$/mt’luk fiyat artışını benimsedikten sonra, fiyatlar spot aralık içerisinde yükseldi.

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