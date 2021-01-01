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ABD’de yerel inşaat demiri arzı dar, fiyatlar sabit

ABD yerel inşaat demiri piyasasında talep güçlü seyrederken, arzın dar olduğu gözleniyor. Spot piyasa fiyatları ise birkaç ...

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