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ABD’de yerel filmaşin fiyatları artmaya devam ediyor

Bu hafta, ABD’de yerel filmaşin fiyatları güçlü talep ve kısıtlı arz sayesinde arttı.

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