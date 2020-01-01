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ABD’de ithal inşaat demirine olan talep hala canlı

Piyasa kaynaklarının SteelOrbis’e verdiği bilgiye göre, ABD’de ithal inşaat demiri için fiyat sorgular canlı seyretmeye devam ediyor.

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