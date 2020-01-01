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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatlarındaki istikrar talebi artırmaya devam ediyor

ABD’de hem ithal hem de yerel inşaat demiri fiyatlarının yılın geriye kalan döneminde çoğunlukla sabit bir trend izlemesi bekleniyor.

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