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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatlarındaki artış şimdilik durdu

ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları hala artışa işaret ediyor olsa da, teklifler bu hafta “çoğunlukla yatay seyretti.”

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