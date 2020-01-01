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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları yükselmeye devam ediyor

Artan talep ve yükselen ithal fiyatlar, ABD’de ithal inşaat demiri fiyatlarında bir artış daha gözlenmesine yol açtı.

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