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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları yükseldi

ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları kısa bir süre yatay seyretmesinin ardından yeniden artmaya başladı.

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