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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları sabit fakat düşüş gösterebilir

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD’ye Türkiye’den verilen inşaat demiri teklifleri değişmedi.

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