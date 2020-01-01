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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları sabit

Bu hafta ABD ithal inşaat demiri piyasasındaki yükseliş trendi durdu ve tekliflerde yeni bir artış olmadı.

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