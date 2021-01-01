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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları hala güçlü, daha da yükselebilir

SteelOrbis’e bilgi veren piyasa kaynakları, ABD’de inşaat demiri üreticilerinin fiyatlarını güçlü tutması sebebiyle, ...

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