﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları artmaya devam ediyor

ABD’de ithal filmaşin fiyatları yine yükseldi ve piyasa kaynakları, ülkedeki inşaat demiri piyasasının genel olarak “oldukça güçlü” olduğunu söyledi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.