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ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları artmaya devam ediyor

Global hurda ve inşaat demiri fiyatlarındaki artışı takiben, ABD’de ithal inşaat demiri fiyatları geçtiğimiz bir haftalık sürede tekrar yükseldi.

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