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ABD’de ithal filmaşin fiyatları tavan seviyesinden aşağı indi

Filmaşin fiyatları, küresel hurda piyasasında görülen düşüşle birlikte tavan seviyesinden inmeye başladı.

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