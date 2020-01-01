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ABD’de ithal filmaşin fiyatları talebin yükselmesi sayesinde yine arttı

ABD’de filmaşin talebinde görülen artış fiyatlara yönelik beklentileri yükseltti.

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