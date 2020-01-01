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ABD’de ithal filmaşin fiyatları hala çok yüksek

ABD’de ithal filmaşin fiyatları, iç piyasaya verilen filmaşin fiyatlarındaki artışa rağmen hala alıcıların ilgisini çekmek için çok yüksek seviyede.

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