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ABD’de ithal filmaşin fiyatları haftalık bazda yatay seyretti

ABD’de filmaşin talebi güçlenmeye devam ediyor ve alıcılar ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ithal alımlarda daha yüksek ücretler ödüyor.

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