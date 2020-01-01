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ABD’de ithal filmaşin fiyatları düşük ama sabit

Geçtiğimiz hafta ABD ithal filmaşin piyasasında çok fazla bir değişiklik yoktu ve fiyatlar aynı kalırken, alımlar da düşük seviyelerde yer aldı.

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