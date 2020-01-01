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ABD’de ithal filmaşin fiyat aralığı daraldı

ABD’de ithal filmaşin talebi, yerel tekliflere yönelik talebin gerisinde kalmaya devam etti.

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