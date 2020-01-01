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ABD’de inşaat demiri üreticileri beklenen fiyat artışı açıklamasını yaptı

Nucor, Steel Dynamics, Inc., ve Commercial Metals Company inşaat demiri fiyatlarını hemen geçerli olmak üzere 55$/mt artırdığını açıkladı.

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