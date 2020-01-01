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ABD’de inşaat demiri piyasası hurda trendindeki değişimlerden etkilenmedi

Piyasa kaynakları hurda trendinin ABD inşaat demiri piyasası üzerindeki etkisinin en az seviyede olacağını dile getirmeye devam ediyor.

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