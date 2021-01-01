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ABD’de inşaat demiri fiyatlarındaki artış kabul gördü

ABD yerel inşaat demiri piyasasındaki oyuncuların çoğu geçtiğimiz hafta üreticilerin açıkladıkları 33$/mt’luk artışı ...

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