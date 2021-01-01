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ABD’de inşaat demiri fiyatları yükseldi ama dördüncü çeyreğin kalanı için yatay seyir bekleniyor

ABD’de bazı piyasa oyuncuları inşaat demiri üreticilerinin fiyat yükseltme olasılığına, hurda fiyatlar yükselmiş olsa bile, ...

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