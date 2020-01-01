﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de inşaat demiri fiyatları yüksek seviyelerde kaldı, daha da artış gösterebilir

ABD inşaat demiri piyasası, talebin yüksek kalması ve arzın kısıtlı olmasıyla birlikte oldukça güçlü bir seyir gösteriyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.