﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de inşaat demiri fiyatları beklendiği gibi arttı

Geçen hafta öngörüldüğü üzere, ABD’de yerel inşaat demiri üreticileri fiyatlarını hemen geçerli olmak üzere 44$/mt artırdığını açıkladı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.