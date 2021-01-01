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ABD’de filmaşin üreticileri fiyatlarını tekrar yükseltmeye çalıştı

Geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında, ABD yerel filmaşin piyasasında talepte herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Fakat ABD’li ...

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