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ABD’de filmaşin piyasası güçlü bir seyir göstermeye devam ediyor

ABD’de yerel filmaşin talebi gücünü koruyor ve piyasa kaynakları, arz daralması yaşandığını ve fiyatların gelecekte daha da artacağını belirtiyor.

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