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ABD’de filmaşin fiyatlarındaki artış kısmen başarılı oldu

ABD yerel filmaşin piyasasındakilerin çoğu üreticilerin yaptığı 44$/mt’luk artışa geçen hafta şüpheli yaklaşırken ve bu artış ...

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