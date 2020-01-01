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ABD’de filmaşin fiyatları yine düşüş riski altında

Geçtiğimiz hafta ABD’de yerel filmaşin fiyatlarının hafif bir yukarı yönlü düzeltme görmesine rağmen, bu hafta fiyatlar düştü.

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