﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de filmaşin fiyatları yine değişmedi

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ABD’de yerel filmaşin fiyatları hemen hemen zirve seviyesini gördü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.