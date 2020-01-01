﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de filmaşin fiyatları üreticilerin artış açıklamalarıyla birlikte yükseldi

ABD’de yerel filmaşin üreticileri, öngörüldüğü üzere fiyatlarını bu hafta artırdı fakat artış oranı beklentilerin oldukça üstüne çıktı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.