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ABD’de filmaşin fiyatları sabit kaldı ancak düşüşe geçebilir

Piyasa kaynakları, ABD’de iç piyasaya verilen filmaşin fiyatlarının en son yapılan artışla birlikte tavan seviyesine çıkmış olabileceğini söyledi.

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