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ABD’de filmaşin fiyatları muhtemelen yatay seyredecek

ABD’de iç piyasaya verilen hurda fiyatlarının bu ay düşmesinin ardından Mart ayında yeniden artacağına dair beklentiler mevcut.

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