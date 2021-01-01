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ABD’de filmaşin fiyatları hala güçlü

Tatil sonrasında ABD yerel filmaşin piyasasında ticaret hemen canlanma göstermezken, piyasa kaynakları arzın hala kısıtlı ...

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