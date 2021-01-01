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ABD’de filmaşin fiyatları güçlü talep ve zayıf hurda fiyatları sonucu sabit kaldı

ABD’de yerel değirmen hurdası fiyatlarının bu ay tekrar düşmesi beklense de yerel filmaşin talebinin güçlü olmasının spot ...

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