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ABD’de filmaşin fiyatları güçlü talep sayesinde yükseldi

ABD’de yerel filmaşin spot fiyatları, devam eden güçlü talep ve kısıtlı arz nedeniyle fiyat aralığının alt limitinden yükseldi.

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