﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de filmaşin fiyatları güçlü fakat şimdilik yatay

ABD’de yerel filmaşin fiyatları, güçlü talebin devam etmesi ve yerel filmaşin arzının kısmen kısıtlı olmasıyla birlikte hala artışa işaret ediyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.