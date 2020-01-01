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ABD’de filmaşin fiyatları arttı

Nucor’un bu haftanın başında filmaşin fiyatlarını 33$/mt artırmasının ardından, ABD yerel filmaşin piyasasında spot fiyatlar artmaya başladı.

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