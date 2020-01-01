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ABD’de filmaşin fiyatları artmaya başladı

ABD’de yerel filmaşin üreticilerinin bu ayın başında açıkladığı 22$/mt’luk fiyat artışının bir kısmı piyasada kabul gördü.

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